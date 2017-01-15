http://7info.ru/news/ryazan-society/v_ponedelnik_v_rjazani_ozhidaetsja_nebolshoj_sneg150117/
В понедельник в Рязани ожидается небольшой снег
Общество 220
В понедельник в Рязани ожидается небольшой снег
Общество 220
Температура воздуха ночью по области -8,-3°С, в Рязани -6,-4°С; днём по области -6, -1°С, в Рязани -3,-1°С.
В понедельник, 16 января, в Рязанской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, в некоторых районах метель, на дорогах – гололедица. Об этом сообщается в прогнозе синоптиков, опубликованном на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
Ветер будет достаточно сильный – его скорость 6-11 метров в секунду.
Ночью по области ожидается до -8°С, в Рязани – до -6°С. Днём по области – до -6°С, в Рязани – до -3.