http://7info.ru/news/ryazan-society/v_ponedelnik_v_rjazani_budet_teplo_i_suho/
В понедельник в Рязани будет тепло и сухо
Общество 125
В понедельник в Рязани будет тепло и сухо
Общество 125
Температура воздуха ночью по области +7…+12ºС, в Рязани +10…+12. Днём по области +20…+25ºС, в Рязани +22…+24ºС.
В понедельник, 18 сентября, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 6-11 м/с. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Температура воздуха ночью по области +7…+12ºС, в Рязани +10…+12. Днём по области +20…+25ºС, в Рязани +22…+24ºС.