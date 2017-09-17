В понедельник в Рязани будет тепло и сухо

Температура воздуха ночью по области +7…+12ºС, в Рязани +10…+12. Днём по области +20…+25ºС, в Рязани +22…+24ºС.

Общество

В понедельник, 18 сентября, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 6-11 м/с. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Температура воздуха ночью по области +7…+12ºС, в Рязани +10…+12. Днём по области +20…+25ºС, в Рязани +22…+24ºС.