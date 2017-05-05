http://7info.ru/news/ryazan-society/v_pjatnicu_zhiteli_dvuh_domov_v_rjazani_ostalis_bez_holodnoj_vody/
В пятницу жители двух домов в Рязани остались без холодной воды
Общество 133
В пятницу жители двух домов в Рязани остались без холодной воды
Общество 133
Отключение связано с ремонтом на водопроводе.
В пятницу, 5 мая, в двух домах в Рязани отключили холодную воду. В связи с ремонтом на водопроводе без воды остались жители д. 36 корп. 1, д. 34 корп. 5 по ул. Качевской.
Как сообщает сайт администрации города, водоснабжение будет восстановлено к 15.00.