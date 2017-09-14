В пятницу в Рязани будет тепло

Прогноз синоптиков размещён на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Общество

В пятницу, 15 сентября, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами небольшой дождь (до 1 мм). Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью по области +10…+15ºС, в Рязани +13…+15ºС; днём по области +20…+25ºС, в Рязани +22…+24ºС.

Прогноз синоптиков размещён на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.