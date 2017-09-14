Курс валют: $ //-// € //-//
         
15:22 Команда РИА «7 новостей» заняла второе место по итогам спартакиады работников СМИ. Директор РИА «7 новостей» Алексей Жеглов и выпускающий редактор РИА «7 новостей» Никита Брыкин стали первыми в соревнованиях по плаванию в своих возрастных категориях.
http://7info.ru/news/ryazan-society/v_pjatnicu_v_rjazani_budet_teplo/

В пятницу в Рязани будет тепло
Прогноз синоптиков размещён на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области. 

Общество   81

В пятницу, 15 сентября, в Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами небольшой дождь (до 1 мм). Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью по области +10…+15ºС, в Рязани +13…+15ºС; днём по области +20…+25ºС, в Рязани +22…+24ºС.

Прогноз синоптиков размещён на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области. 