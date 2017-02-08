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http://7info.ru/news/ryazan-society/v_pitelinskom_rajone_detej_perevozili_s_narushenijami/

В Пителинском районе детей перевозили с нарушениями
Для доставки школьников использовался транспорт с неисправностями.

Общество   147

В Пителинском районе выявлены нарушения в организации перевозок детей автомобильным транспортом. Об этом сообщил сайт прокуратуры рязанской области.

В ходе проверки, проведённой прокуратурой района, было установлено, что транспорт для перевозки детей используется двумя общеобразовательными учреждениями Пителинской СОШ и Высокополянской СОШ. Транспорт эксплуатировался с неисправностями – не работали спидометр и стеклоомыватели.

После проверки были возбуждены административные дела, директорам двух школ направлены представления. 