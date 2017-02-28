В первый день весны в Рязани ожидается до +5 градусов Радость от весенней погоды будет портить, разве что, сильный ветер – его скорость будет достигать 6-11 метров в секунду, порывами – до 17 метров в секунду.
Первый день весны, 1 марта, в Рязани и области будет довольно тёплым. Если верить прогнозу синоптиков, опубликованному на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области, днём в регионе ожидается до +6 градусов, в Рязани – +3…+5 градусов.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Радость от весенней погоды будет портить, разве что, сильный ветер – его скорость будет достигать 6-11 метров в секунду, порывами – до 17 метров в секунду.