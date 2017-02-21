В одном из домов Рязани вода с крыши заливает лежащую женщину-инвалида

Обслуживает дом ЖЭУ №20, работники которого хорошо известны местным тележурналистам.

Общество

ГТРК «Ока» в своём сюжете рассказала о проблеме, с которой пришлось столкнуться жильцам дома №40 по улице Грибоедова в Рязани.

Крыша здания, построенного 36-лет назад, прохудилась, и, по словам жильцов, за это время ни разу не ремонтировалась. Из-за этого в квартиры стекает вода, горит электропроводка.

В сюжете рассказывается о жителях квартиры №105. Вода там капает прямо на пожилую женщину-инвалида, которая не может встать. Её дочь была вынуждена всю ночь двигать диван, чтобы выбрать сухое место.

– Мама под дождём. Всю ночь она лежит и «кап-кап-кап». Нервная система расшатана совсем, она и так больная. Человек – инвалид первой группы, не ходячий, обездвиженный, – сказывает Елена Масягина.

Проблемы и в других квартирах этого дома.

Обслуживает дом ЖЭУ №20. Как отмечают журналисты, «ЖЭУ имеет дурную славу». Его работники даже нападали на сотрудников «Оки» или прятались от них в шкаф. В этот раз сотрудники ЖЭУ закрылись от журналистов в одном из кабинетов, бросив свои рабочие места. Побеседовать удалось только с диспетчером. Выяснилось, что заявка из дома №40 по улице Грибоедова поступала, но единственное, что сделали сотрудники ЖЭУ№20 – почистили крышу от снега.