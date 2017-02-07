В Новомичуринске мать и сына выселили из квартиры за коммунальные долги

Несмотря на выселение, задолженность им придётся оплатить.

Общество

В городе Новомичуринск Рязанской области мать с сыном выселили из трёхкомнатной муниципальной квартиры. Семья не оплачивала коммунальные услуги с 2010 года. Задолженность за предоставляемые тепло, воду и газ превышала сотни тысяч рублей, собщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

Администрация Новомичуринского городского поселения подала на неплательщиков в суд. В понедельник, 6 февраля, по решению суда мать и сын были выселены из квартиры. Суд также вынес решение о предоставлении семье комнаты в одном из муниципальных общежитий.

Несмотря на выселение, задолженность им всё равно придётся погасить.