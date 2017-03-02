В новой школе в Пронском районе начались занятия

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Николая Любимова, строительство объектов социальной инфраструктуры в регионе будет продолжено.

Общество

В четверг, 2 марта, в новой школе с дошкольными группами в посёлке Октябрьский Пронского района начались занятия. Участие в торжественной линейке, посвящённой началу работы школы, приняли временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов, его советник Олег Ковалёв, депутат Госдумы РФ Андрей Макаров, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, главы министерств и ведомств, главы муниципальных образований области.

Строительство школы на 250 мест было начато в 2015 году. Работы завершили в рекордно короткие сроки. На возведение школы было выделено 202 млн. 230 тыс. 682 рубля. Финансирование велось из средств федерального, областного и местного бюджетов.

Ранее школа и детский сад в населённом пункте располагались в приспособленных и ветхих помещениях, ввод школы в эксплуатацию позволит перевести учащихся и воспитанников детского сада в новое здание, где есть необходимое оборудование и комфортные условия для проведения занятий. Новая школа примет не только учеников посёлка Октябрьский, но и близлежащих населённых пунктов – посёлков Восточный, Орловский, Семёнск. В первый класс в новом учебном году здесь пойдут 18 человек, будет организован подвоз учащихся. Всего здание рассчитано на приём 175 учеников школы и 75 воспитанников детского сада, что позволит закрыть очередь. Сейчас последняя составляет 18 человек.

Строительство новой школы стало возможно благодаря федеральной поддержке и работе депутата Госдумы РФ Андрея Макарова. Парламентарий поздравил ребят с началом учёбы в новом здании.

– Я хочу вам пожелать, чтобы вы пронесли любовь и уважение к своим педагогам, которые вкладывают в вас душу и свою любовь. Я хочу пожелать вашим учителям, чтобы они могли гордиться своими учениками, – сказал Андрей Макаров.

Николай Любимов также поздравил учащихся с переездом в новое здание.

– Поздравляю с открытием новой школы, с тем, что вы её начинаете обживать. То, что мы увидели, действительно радует, позволяет надеяться, что такие школы будут в каждом районном центре и на селе, где требуется. В этой школе очень комфортно и надёжно учиться. Здесь можно заниматься спортом, танцами, есть новое оборудование в кабинете по химии, мастерские, кабинет технологии, где оборудована настоящая кухня – сделано всё, чтобы потом можно было обрести новую профессию, стать лучшими учениками Рязанской, как минимум, области. Я хотел бы пожелать, чтобы вы в этой замечательной школе получали знания с удовольствием, учились на одни пятёрки, а педагогам, чтобы вам никогда не было стыдно, а было радостно за учеников, когда они выйдут из школы, – сказал Николай Любимов.

Строительство школ, а также других объектов социальной сферы в Рязанской области будет продолжено, подчеркнул глава региона.

– В этом году две школы мы планируем построить – сроки тоже очень сжатые. Каждый год мы планируем открывать, как минимум, две школы, потому что потребность в этом очень большая. Правительство РФ идёт по этому пути вместе с нами – нам выделяются деньги из федерального бюджета, мы будем выделять деньги из областного. Школы нужны и мы будем обязательно этим заниматься, – сказал Николай Любимов.

Первый урок в новой школе посёлка Октябрьский посвятили истории малой родины учеников.