В новогодние праздники рязанцы вызывали скорую более 7 тыс. раз

По данным службы скорой медицинской помощи, в период предновогодних торжеств количество вызовов в Рязани доходило до 700 в сутки, в последующие новогодние дни января это число снизилось примерно на 10%.

Общество

В период новогодних и рождественских праздников скорая помощь выезжала к рязанцам более семи тысяч раз. Такие данные приводит министерство здравоохранения Рязанской области.

По данным службы скорой медицинской помощи, в период предновогодних торжеств количество вызовов в Рязани доходило до 700 в сутки, в последующие новогодние дни января это число снизилось примерно на 10%. Чаще всего рязанцы обращались к врачам за неотложной помощью. Жалобы касались повышения температуры тела, простудных явлений и гипертонической болезни, что, соответственно, влияло на увеличение времени ожидания бригад и отвлечение сил и средств службы на экстренные вызовы, касающиеся состояний, угрожающих жизни человека.

В период новогодних каникул в лечебно-профилактических учреждениях региона было предусмотрено продление времени работы амбулаторно-поликлинических структур и обслуживание на дому с понедельника по субботу (6-ти дневная рабочая неделя), с организацией работы дежурных бригад. Данный режим работы будет продлён в течение января.