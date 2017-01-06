http://7info.ru/news/ryazan-society/v_noch_pered_rozhdestvom_porjadok_v_rjazani_budut_ohranjat_bolee_2tysjach_sotrudnikov_policii/
В ночь перед Рождеством порядок в Рязани будут охранять более 2 тысяч сотрудников полиции
Общество 118
В ночь перед Рождеством порядок в Рязани будут охранять более 2 тысяч сотрудников полиции
Общество 118
Помогать им будут народные дружинники и казаки.
В ночь с 6 на 7 января в храмах Рязанской области состоятся торжественные богослужения, посвящённые празднованию Рождества Христова. Охрану общественного порядка и безопасность граждан во время праздника будут обеспечивать более 2 тысяч сотрудников полиции.
Помогать им будут и сотрудники в гражданской форме одежды, народные дружинники, сотрудники частных охранных организаций, представители казачества.Как будет ходить общественный транспорт Рязани в Рождественскую ночь, можно узнать здесь.