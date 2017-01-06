В ночь перед Рождеством порядок в Рязани будут охранять более 2 тысяч сотрудников полиции

Помогать им будут народные дружинники и казаки.

Общество

В ночь с 6 на 7 января в храмах Рязанской области состоятся торжественные богослужения, посвящённые празднованию Рождества Христова. Охрану общественного порядка и безопасность граждан во время праздника будут обеспечивать более 2 тысяч сотрудников полиции.

Помогать им будут и сотрудники в гражданской форме одежды, народные дружинники, сотрудники частных охранных организаций, представители казачества.