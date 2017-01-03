http://7info.ru/news/ryazan-society/v_noch_na_sredu_v_rjazanskoj_oblasti_ozhidaetsja_do_17/
В ночь на среду в Рязанской области ожидается до –17
Общество 92
В ночь на среду в Рязанской области ожидается до –17
Общество 92
В области возможна метель, на дорогах гололедица.
В ночь на среду, 4 января, в Рязанской области ожидается до –17. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.
В регионе возможна метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью в Рязани опустится до –15,–13 градусов. Днём в городе будет –9, –7 градусов, по области – до –11, –6.
Ветер северный, с переходом на юго-восточный, до 15 метров в секунду.