В ночь на среду в Рязанской области ожидается до –17

В области возможна метель, на дорогах гололедица.

Общество

В ночь на среду, 4 января, в Рязанской области ожидается до –17. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

В регионе возможна метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью в Рязани опустится до –15,–13 градусов. Днём в городе будет –9, –7 градусов, по области – до –11, –6.

Ветер северный, с переходом на юго-восточный, до 15 метров в секунду.