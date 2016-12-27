В ночь на среду в Рязани ожидается небольшой снег

Температура воздуха ночью по области -6…-1ºС, в Рязани -4…-2ºС; днём по области -5… 0ºС, в Рязани -3… -1ºС.

Общество

В ночь на среду, 28 декабря, в Рязани ожидается небольшой снег. Об этом сообщается в прогнозе синоптиков, опубликованном на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Днём в регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами осадки будут умеренные. Местами же прогнозируется налипанием мокрого снега, гололёд. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер будет юго-восточный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по области -6…-1ºС, в Рязани -4…-2ºС; днём по области -5… 0ºС, в Рязани -3… -1ºС.