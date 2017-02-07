http://7info.ru/news/ryazan-society/v_noch_na_sredu_v_rjazani_ozhidaetsja_do_minus_26_gradusov/
В ночь на среду в Рязани ожидается до минус 26 градусов
Общество 89
В ночь на среду в Рязани ожидается до минус 26 градусов
Общество 89
Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС России.
В среду, 8 февраля, в Рязанской области ожидается небольшая облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью по области -28…-23ºС; в Рязани –26…-24ºС; днём по области -19…-14ºС, в Рязани -17…-15ºС.
Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС России.