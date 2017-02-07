В ночь на среду в Рязани ожидается до минус 26 градусов

Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС России.

Общество

В среду, 8 февраля, в Рязанской области ожидается небольшая облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью по области -28…-23ºС; в Рязани –26…-24ºС; днём по области -19…-14ºС, в Рязани -17…-15ºС.

Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС России.