http://7info.ru/news/ryazan-society/v_noch_na_30_dekabrja_v_rjazanskoj_oblasti_poholodaet_do_minus_13/
В ночь на 30 декабря в Рязанской области похолодает до минус 13
Общество 205
В ночь на 30 декабря в Рязанской области похолодает до минус 13
Общество 205
Местами небольшой снег (0,3 мм). На дорогах гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с.
В пятницу, 30 декабря, ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег (0,3 мм). На дорогах гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
Температура воздуха ночью по области -10…-5ºС, местами до -13ºС, в Рязани -9…-7ºС; днём по области -6…-1ºС, в Рязани -4…-2ºС.