В ночь на 30 декабря в Рязанской области похолодает до минус 13

Местами небольшой снег (0,3 мм). На дорогах гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с.

Общество

В пятницу, 30 декабря, ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег (0,3 мм). На дорогах гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Температура воздуха ночью по области -10…-5ºС, местами до -13ºС, в Рязани -9…-7ºС; днём по области -6…-1ºС, в Рязани -4…-2ºС.