В минувшем году консультации нефрологов в Рязанской области получили 5,5 тыс. человек

На диспансерном учёте у нефрологов состоят больные с острой почечной недостаточностью, хронической болезнью почек, хроническим гломерулонефритом на патогенетической терапии.

Общество

В 2016 году специалистами областной нефрологической службы проконсультировано 5,5 тысячи человек, что немного больше, чем в 2015 году. Специализированную медицинскую помощь по данному профилю оказывают в отделении городской клинической больницы №11», входящем в состав областного уронефрологического центра.

В нефрологическом отделении имеется весь медицинский инструментарий, необходимый для оказания специализированной помощи. Отделение гемодиализа оснащено современным оборудованием. Нефрологическое отделение и отделение гемодиализа работают в системе ОМС. Нефрологи городского нефрологического кабинета и поликлиники ОКБ ведут консультативный приём и осуществляют диспансерное наблюдение за больными.

На диспансерном учёте у нефрологов состоят больные с острой почечной недостаточностью, хронической болезнью почек, хроническим гломерулонефритом на патогенетической терапии. Для оказания необходимой стационарной помощи пациентам госпитализация в нефрологическое отделение осуществляется в плановом порядке, где выполняются все необходимые лабораторные исследования, проводятся функциональные пробы, используются ультразвуковые и рентгенологические методы диагностики, сообщает сайт министерства здравоохранения Рязанской области.