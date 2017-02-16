В методику расчёта платы за парковки в Рязани собираются внести изменения

Вопрос был рассмотрен на заседании комитета по градостроительной деятельности и городскому хозяйству гордумы.

Общество

Методику расчёта размера платы за пользование парковками на автомобильных дорогах общего пользования планируется скорректировать. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе Рязанской городской Думы.

Вопрос о внесении изменений в решение Рязанской городской Думы «Об утверждении методики расчёта размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования – город Рязань» был рассмотрен на заседании комитета по градостроительной деятельности и городскому хозяйству. Предполагается скорректировать список улиц, к которым планируется применять коэффициент зональности – 3. Вопрос будет рассмотрен на заседании Рязанской городской Думы.

Также члены комитета одобрили изменения в ряд Положений, касающихся осуществления муниципального контроля в жилищной сфере, транспортном обслуживании, благоустройстве и контроля за сохранностью автомобильных дорог. Документы приведены в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. Поправки регламентируют организацию межведомственного информационного взаимодействия. Окончательное решение по вопросам примет Рязанская городская Дума.