В марте в Рязанской области начнут работу Центр поддержки предпринимательства и Центр поддержки экспорта

Министра экономического развития и торговли области Светлана Горячкина отметила, что будет продолжена финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса как через действующие региональные фонды, так и через программы, реализуемые АО «Корпорация МСП».

Общество

В марте в Рязанской области начнут работу Центр поддержки предпринимательства и Центр поддержки экспорта. Об этом было сказано на заседании рабочей группы по вопросам поддержки предпринимательства Рязанской области.

В ходе заседания обсуждался проект дорожной карты по реализации целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства», включающей десять направлений, по каждому из которых разработаны мероприятия на 2017 год. Результаты работы региона в рамках исполнения дорожной карты будут учитываться при составлении Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ, который курирует Агентство стратегических инициатив, сообщает сайт регионального правительства.

Внедрение этой целевой модели позволит расширить меры поддержки для предпринимателей, повысить эффективность деятельности региональных организаций, оказывающих содействие малому и среднему бизнесу: Рязанского областного фонда поддержки малого предпринимательства и Гарантийного фонда.

Министра экономического развития и торговли области Светлана Горячкина отметила, что будет продолжена финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса как через действующие региональные фонды, так и через программы, реализуемые АО «Корпорация МСП».

В целях повышения информированности предпринимателей и облегчения доступа к участию их в государственных, муниципальных закупках и закупках крупных предприятий планируется проведение семинаров, размещение актуальной информации на сайтах центральных исполнительных органов власти и местного самоуправления.

Рязанская область вошла в несколько образовательных проектов для бизнеса, разработанных АО «Корпорации развития МСП» и Российским экспортным центром. Обучающие мероприятия планируется проводить как в Рязани, так и в районах области. Продолжится также реализация проекта «МФЦ для бизнеса», который был внедрен на территории области с 1 июня 2016 года.