В Кораблинском районе реализуются партпроекты «Единой России» «Детский спорт» и «Местный дом культуры»

В рамках региональной недели муниципалитет посетила депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина.

Общество

27 апреля в рамках региональной недели член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Елена Митина посетила Кораблинский район.

Визит начался с осмотра спортивного зала в Кипчаковской общеобразовательной школе, который включен в партийный проект «Детский спорт». На ремонт зала будет выделено более 1 млн рублей. Работы планируется завершить к началу нового учебного года.

В целом в 2017 году в Рязанской области в рамках данного проекта планируется провести ремонт спортивных залов в 11 школах, перепрофилировать аудитории под спортивные залы в 4 образовательных организациях, оснастить современным оборудованием спортивные площадки в 6 школах и создать дополнительно 21 спортивный клуб.

После осмотра спортзала Елена Митина встретилась с учителями и членами родительского комитета. Парламентарий ответила на вопросы, связанные со сферой здравоохранения, ремонтом дорог и изменениями в отраслевом законодательстве.

Также депутат посетила Кипчаковский комплексный центр временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Елена Митина пообщалась с пациентами, осмотрела медицинские кабинеты, палаты, столовую, а также ФАП, расположенный на территории учреждения.

Визит продолжился в Кораблинском Дворце культуры, который вошел в проект «Единой России» «Местный дом культуры». Из бюджетов всех уровней на его ремонт будет выделено 10 млн рублей. На эти средства планируется отремонтировать фасад здания и спортивный зал, замена окон, перекрытие крыши.

В текущем году в Рязанской области в рамках проекта «Местный дом культуры» будут отремонтированы еще пять учреждений культуры. На эти цели из федерального бюджета направлено почти 27 млн. рублей.

В завершение визита в Кораблинский район Елена Митина возложила цветы к памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. 31-я годовщина со дня трагедии отмечалась 26 апреля.