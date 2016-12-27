В коллективе Ново-Рязанской ТЭЦ в День энергетика прошёл конкурс творческих талантов

Задача перед жюри стояла не из лёгких – все номера были оригинальными, эмоциональными, достойными первого места.

Общество

На Ново-Рязанской ТЭЦ возрождаются традиции проведения конкурса художественной самодеятельности среди подразделений станции в новом формате корпоративного вечера, посвящённого Дню энергетика.

В пятницу, 23 декабря, в ДКС «Былина» в Рязани впервые за последние 30 лет энергетики ТЭЦ показали свои творческие таланты. Коллектив станции поздравил с профессиональным праздником исполнительный директор-главный инженер Сергей Виноградов.

Участники представили вокальные и танцевальные номера, СТЭМ. В составе жюри – ветеран Ново-Рязанской ТЭЦ Александр Белов, проработавший на предприятии более 38 лет. В 70-80 годах он выступал перед коллективом ТЭЦ в составе вокально-инструментального ансамбля предприятия, играя на ударных инструментах. Сегодня Александр Белов как бывший сотрудник цеха тепловой автоматики и измерений с ностальгией вспоминает о тех временах.

– Я всегда с удовольствие прихожу на мероприятия, проводимые на ТЭЦ, даже несмотря на то, что уже давно не работаю на станции, – рассказал Александр Белов. – Все они организованы с фантазией и не оставляют никого равнодушным. Очень рад, что на ТЭЦ не забывают ветеранов. В своё время мы тоже очень много работали и умели весело отдыхать. Наш ансамбль был популярен в коллективе и регулярно выступал на вечерах отдыха в общежитии станции.

Задача перед жюри стояла не из лёгких – все номера были оригинальными, эмоциональными, достойными первого места. Например, сотрудники транспортного цеха предстали перед зрителям в роли бабушек-балалаечниц, а заместитель начальника цеха тепловой автоматики и измерений Геннадий Колобанов показал способности вокалиста под аккомпанемент музыкантов-профессионалов, сорвав бурю аплодисментов.

Но всё же это был конкурс, поэтому жюри пришлось выбрать призёров. После долгого обсуждения, судьи приняли решение отдать третье место коллективу цеха ремонта тепломеханического оборудования за выступление вокально-инструментального трио с «Гимном энергетиков». Также им вручили приз зрительских симпатий за авторскую аранжировку песни «Молодой инженер» в исполнении Андрея Сапего.

На втором месте СТЭМ от команды КВН «Сдвиг по фазе» электроцеха. Молодые ребята сумели по-студенчески весело и задорно представить такую серьёзную тему, как бесперебойная работа ТЭЦ и приверженность к корпоративным традициям.

Ну а победителем была признана вокально-инструментальная группы «Динамо-машина» от управления. Музыкальная композиция по мотивам песни «На лабутенах» с собственным текстом и аранжировкой, которую сотрудники исполняли на контрабасе и гитаре, буквально взорвала зал. Особенно удивила зрителей виртуозная игра на контрабасе Петра Драцкого – заместителя начальника производственно-технического отдела.

– К мероприятию мы готовились и репетировали после работы в течение месяца, – рассказывает участница конкурса Юлия Сапего. – От конкурса и подготовки к нему остались только самые позитивные эмоции. Хотелось бы, чтобы он стал ежегодным. На предприятии этому все будут только рады.