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http://7info.ru/news/ryazan-society/v_kasimovskom_magnite_nashli_zapreschjonnye_k_vvozu_v_rossiju_tovary/

В касимовском «Магните» нашли запрещённые к ввозу в Россию товары
Санкционные товары были изъяты и уничтожены. 

Общество   120

В среду, 27 декабря, сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проверили магазин «Магнит», расположенный на улице Советской в городе Касимове. В ходе проверки были найдены продукты, запрещённые к ввозу в Россию.

В частности, обнаружено около 11 килограммов польских шампиньонов и около 7,5 килограммов турецких кабачков.

Санкционные товары были изъяты и уничтожены. 