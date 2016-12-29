В касимовском «Магните» нашли запрещённые к ввозу в Россию товары

Санкционные товары были изъяты и уничтожены.

Общество

В среду, 27 декабря, сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проверили магазин «Магнит», расположенный на улице Советской в городе Касимове. В ходе проверки были найдены продукты, запрещённые к ввозу в Россию.

В частности, обнаружено около 11 килограммов польских шампиньонов и около 7,5 килограммов турецких кабачков.

Санкционные товары были изъяты и уничтожены.