В январе в Рязани изменятся правила парковки на Московском шоссе

Изменения призваны обеспечить безопасность дорожного движения и встречного разъезда.

Общество

В конце января в Рязани произойдут очередные изменения в правилах парковки в районе Московского шоссе. Как сообщает сайт администрации города рязани, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на проезде от Московского шоссе до торгового центра «Depo», расположенного по адресу: ул. Московское шоссе, д. 6а. Здесь будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Изменения, призванные обеспечить безопасность дорожного движения и встречного разъезда, вступят в силу 31 января 2017 года.