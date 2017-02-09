В январе шесть предприятий Рязани погасили задолженность в бюджет города

По результатам работы комиссии за январь 2017 года бюджет города Рязани пополнился дополнительно на 928,7 тыс. рублей.

Общество

В Рязани подведены итоги работы Межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города, за январь 2017 года.

По информации финансово-казначейского управления администрации города, в январе проведено 2 заседания комиссии, на которые было приглашено 51 юридическое и физическое лицо.

На комиссии рассмотрены 17 плательщиков, допустивших задолженность в бюджет города Рязани, что составляет 33,3% от общего количества приглашенных.

В итоге 6 предприятий полностью или частично погасили задолженность, сообщает сайт администрации города Рязани.

По результатам работы комиссии за январь 2017 года бюджет города Рязани пополнился дополнительно на 928,7 тыс. руб., заключены трудовые отношения с 1148 наёмными работниками.