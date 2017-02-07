В январе имя в Рязанской области сменили 19 человек

Статистику за первый месяц нового года опубликовало главное управление регионального ЗАГС.

Общество

За январь 2017 года имя в Рязанской области сменили 19 человек. Соответствующие данные за первый месяц зимы опубликовало главное управление регионального ЗАГС.

Большинство тех, кто решил начать жизнь с чистого листа, - рязанцы. 14 человек из числа сменивших имя являются жителями областного центра. Два человека сменили имя в Спасском районе, по одному - в Пронском, Александро-Невском районе и Касимове.

Всего в январе 2017 года органами ЗАГС было выдано 3 тыс. 589 документов, из них - 885 свидетельств о рождении, 433 свидетельства о браке и 352 документа о разводе. В восьми случаях был зафиксирован факт усыновления или удочерения, в 102 - установления отцовства. Также органы ЗАГС выдали 1 тыс. 790 свидетельств о смерти.