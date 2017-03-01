В январе численность населения Рязанской области снизилась из-за смертей на 909 человек

По сравнению с 2016 годом число родившихся в Рязани и области снизилось на 4,2%, смертность выросла на 12,7%.

Общество

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число родившихся в Рязани и области снизилось на 4,2%, смертность выросла на 12,7%.

В январе 2017 года в Рязанской области родилось 880 человек, умерли за тот же период 1789 человек. Естественная убыль населения региона составила 909 человек. Такие данные приводятся на сайте Рязаньстата.

Для сравнения – в январе прошлого года убыль населения составила 665 человек (992 родившихся и 1587 умерших).

По сравнению с 2016 годом число родившихся в Рязани и области снизилось на 4,2%, смертность выросла на 12,7%.