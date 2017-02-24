В городе Сасово состоялся торжественный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества

Зрители с восторгом принимали выступления артистов, подпевали знакомым песням.

Общество

В среду, 22 февраля, в большом зале Муниципального культурного центра города Сасово состоялся торжественный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. В зале собрались представители разных поколений жителей и гостей города. В праздничном мероприятии активное участие приняли члены политсовета местного отделения «Единая Россия». Активисты партии и молодогвардейцы встречали всех пришедших на концерт, поздравляли с праздником и вручали поздравительные открытки.Традиционно торжественные концерты в Муниципальном культурном центре проходят на высоком профессиональном уровне и концерт, посвящённый мужественным и благородным людям, которые с честью служат делу мира и защищают Родину не стал исключением. Зрители с восторгом принимали выступления артистов, подпевали знакомым песням. Каждый номер был запоминающимся, некоторые выступления затрагивали самые тонкие струны души, а танец самых маленьких артистов танцевальной студии «Креатив» внес в этот праздник частичку детской доброты и тепла.