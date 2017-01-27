В городе Сасово проживает четыре человека, испытавших на себе весь ужас блокадного Ленинграда
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В памятный день снятия блокады руководители города навестили участников Великой Отечественной войны и выразили им слова искренней признательности за их стойкость и героизм, проявленный в военное время.
В пятницу, 27 января, исполняется 73 года со дня снятия блокады Ленинграда. Сегодня на территории города Сасово Рязанской области проживает четыре человека, испытавших на себе весь ужас блокадного Ленинграда. Это почётный гражданин города Сасово Михаил Матвеевич Воронин, ветераны войны Анатолий Александрович Гартье, Галина Григорьевна Великосельская и Станислав Николаевич Николаев.
В памятный день снятия блокады руководители города, председатель Совета ветеранов войны и труда, депутаты Думы города Сасово навестили участников Великой Отечественной войны и выразили им слова искренней признательности за их стойкость и героизм, проявленный в военное время.
– Сегодня вместе с вами мы с благодарностью вспоминаем о мужестве и стойкости фронтовиков, освобождавших Ленинград. Мы чтим память ленинградцев, которые, несмотря на голод, холод, бомбёжки и обстрелы, сохранили родной город для последующих поколений. Низкий поклон всем ветеранам и блокадникам, отстоявшим Ленинград. Их подвиг навечно останется в сердцах россиян как пример героизма, силы духа и безграничной любви к Родине, – отметила во время поздравления ветеранов председатель Совета ветеранов войны и труда города Сасово Галина Пицына.