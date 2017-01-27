В городе Сасово проживает четыре человека, испытавших на себе весь ужас блокадного Ленинграда

В памятный день снятия блокады руководители города навестили участников Великой Отечественной войны и выразили им слова искренней признательности за их стойкость и героизм, проявленный в военное время.

Общество

В пятницу, 27 января, исполняется 73 года со дня снятия блокады Ленинграда. Сегодня на территории города Сасово Рязанской области проживает четыре человека, испытавших на себе весь ужас блокадного Ленинграда. Это почётный гражданин города Сасово Михаил Матвеевич Воронин, ветераны войны Анатолий Александрович Гартье, Галина Григорьевна Великосельская и Станислав Николаевич Николаев.

В памятный день снятия блокады руководители города, председатель Совета ветеранов войны и труда, депутаты Думы города Сасово навестили участников Великой Отечественной войны и выразили им слова искренней признательности за их стойкость и героизм, проявленный в военное время.