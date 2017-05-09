http://7info.ru/news/ryazan-society/v_gorode_sasovo_proshli_torzhestva_posvjaschjonnye_dnju_pobedy/
В городе Сасово прошли торжества, посвящённые Дню Победы
Общество 67
В городе Сасово прошли торжества, посвящённые Дню Победы
Общество 67
Открылась череда праздничных мероприятий «Парадом Победителей».
В городе Сасово Рязанской области 9 мая прошли торжества, посвящённые празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Открылась череда праздничных мероприятий «Парадом Победителей». Горожане пронесли по улицам Сасова портреты участников Великой Отечественной войны.
Также в городе в этот день прошли праздничный концерт и акция «Солдатская каша».
Фото Елены Фроловой