В городе Сасово прошли торжества, посвящённые Дню Победы

Открылась череда праздничных мероприятий «Парадом Победителей».

Общество

В городе Сасово Рязанской области 9 мая прошли торжества, посвящённые празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Открылась череда праздничных мероприятий «Парадом Победителей». Горожане пронесли по улицам Сасова портреты участников Великой Отечественной войны.

Также в городе в этот день прошли праздничный концерт и акция «Солдатская каша».

Фото Елены Фроловой