В городе Сасово пройдёт патриотическая акция «Красный тюльпан»

Молодёжная администрация города Сасово призывает отдать дань уважения и памяти рязанцам, не вернувшимся домой и символично запустить в небо красные тюльпаны в память о погибших героях.

Общество

В среду, 15 февраля, в городе Сасово в 10.30 у памятного камня, где будет установлен памятник воинам-афганцам, пройдёт патриотическая акция «Красный тюльпан».Акция приурочена ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а также 28-й годовщине со дня вывода последней колонны советских войск из республики Афганистан и прекращения военных действий.15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана, ознаменовав окончание войны. Новая памятная дата была установлена в память о тех событиях и о более чем 15 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся из Афганистана. Этот день утверждён в знак уважения и признательности к нашим соотечественникам, проявившим самоотверженность и преданность Родине в боевых действиях за пределами нашей страны, выполняя свой интернациональный долг.Красный тюльпан связывают с этой датой не случайно. Он является символом войны в Афганистане. Тюльпаны решили сделать красными в противовес «черным тюльпанам» - самолетам, в которых отправляли тела погибших солдат на родину.После Великой Отечественной войны это был самый масштабный военный конфликт с участием советских солдат. Рязанская область в те годы потеряла 137 человек: 134 человека погибло и 3 человека пропало без вести.Молодёжная администрация города Сасово призывает отдать дань уважения и памяти рязанцам, не вернувшимся домой и символично запустить в небо красные тюльпаны в память о погибших героях.