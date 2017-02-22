В городе Сасово отметили День защитника Отечества

Торжественное мероприятие продолжилось в муниципальном культурном центре, где состоялся большой праздничный концерт.

Общество

В городе Сасово у мемориального комплекса «Вечный огонь» состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню защитника Отечества, на котором присутствовали депутаты Думы города Сасово, сотрудники администрации муниципалитета, общественных организаций, руководители организаций и предприятий, работники учреждений образования, культуры, спорта, учащиеся учебных учреждений и молодёжный актив города Сасово.Открыла митинг глава администрации города Сасово Евгения Рубцова. В своём выступлении она отметила, что «защита Родины всегда была и остается почетной обязанностью каждого мужчины, независимо от возраста, национальности и идеологических убеждений». Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных вооруженных конфликтов, а также молодых граждан города, которые сегодня с честью выполняют свой гражданский долг.Участников и гостей праздничного мероприятия поздравили военный комиссар города Сасово, Ермишинского, Кадомского, Сасовского и Пителинского районов Рязанской области Анатолий Котельников, председатель совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Галина Пицына, председатель молодёжной администрации города Елена Прихно.Память погибших почтили минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов к «Вечному огню» и памятнику скорбящей матери.Торжественное мероприятие продолжилось в муниципальном культурном центре, где состоялся большой праздничный концерт.