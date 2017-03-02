В городе Сасово готовятся к ремонту дорог

Общая сумма финансирования дорожных работ составит 25 млн. рублей, из которых 19 млн. рублей – средства областного бюджета и 6 млн. рублей из городского бюджета.

Общество

В городе Сасово Рязанской области проводится мониторинг всех городских улиц с асфальто-бетонным покрытием на предмет проведения капитального и текущего ремонта дорог. Однако, уже сегодня известно, что в первую очередь капитальный ремонт дорог будет проводиться по улице Советская, от ул.Рязанская до ул.Гагарина и полностью по улице Курашова.

С наступлением благоприятных погодных условий полноценный ямочный ремонт начнётся по всему маршруту движения общественного транспорта. В местах большего разрушения дорожного полотна, работы по укладке асфальтно – бетонного полотна будут осуществляться «картами». К таким участкам относятся: ул.Мишина, ул.Спортивная, ул.Ново-Елатомская, ул.Революции.

Общая сумма финансирования дорожных работ составит 25 млн. рублей, из которых 19 млн. рублей – средства областного бюджета и 6 млн. рублей из городского бюджета.

В настоящее врем, в целях предотвращения разрушения дорог талыми водами сотрудники ООО «Ремонтно – дорожный участок» осуществляют временное щебенение небольших разрушений и закладку особо крупных выбоин дорог другими строительными материалами.