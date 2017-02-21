В Год экологии в Рязанской области организуют массовую высадку деревьев

Министр природопользования Сергей Карабасов поставил перед начальниками лесничеств Рязанской области задачу составить график посадки деревьев.

Общество

В понедельник, 20 февраля, в информационно-аналитическом центре «Рязанский лес» прошло совещание министерства природопользования с руководителями лесничеств Рязанской области. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Министр природопользования Сергей Карабасов поставил перед начальниками лесничеств Рязанской области задачу составить график посадки деревьев, а также заключать договоры на поставку саженцев и кустарников. На совещании говорили о том, что в качестве посадочного материала можно использовать растительность, которую выкорчёвывают при расчистке земель сельскохозяйственного назначения.

– Важную роль в этом процессе стоит отвести школам региона. Необходимо проводить мероприятия по высадке деревьев с привлечением общественников, волонтёров, школьников, воспитывая в них, тем самым, бережное отношение к природе, – отметил Сергей Карабасов.

Также в рамках совещания были подведены итоги выполнения мероприятий по воспроизводству и использованию лесов в 2016 году и озвучены планы на 2017 год. Немаловажная роль в предстоящем году отведена усилению надзорных мероприятий в природоохранной сфере, в том числе, были рассмотрены изменения внесённые в КоАП РФ и порядок внесения сведений в ЕГАИС УД.

Большое внимание уделили вопросам привлечения к административной ответственности лесопользователей – юридических и физических лиц, нарушителей лесного законодательства.

На совещании обсудили вопрос подготовки к пожароопасному периоду, в том числе, говорили об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

По итогам совещания Сергей Карабасов поручил обратить особое внимание на осуществление должного контроля за проведением арендаторами лесовосстановительных работ, а также поблагодарил присутствующих за плодотворную работу и ответственное отношение к делу.