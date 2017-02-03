В Год экологии в Рязани проведут «Экопикник»

В 2017 году в Рязани запланировано проведение множества познавательных и развлекательных мероприятий, направленных на развитие экологического образования и просвещения.

Общество

В пятницу, 3 февраля, в Рязани состоялся брифинг заместителя главы администрации Рязани Ольги Свинцовой, посвящённый организации и проведению мероприятий, запланированных в областном центре в рамках Года экологии в Российской Федерации.

В 2017 году в Рязани пройдёт множество мероприятий и акций, направленных на развитие экологического образования и просвещения, сотрудничество в области охраны окружающей среды с гражданским и бизнес-сообществом, поддержке общественных инициатив, снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Среди наиболее ярких и масштабных мероприятий были названы «Экокраеведение», «Экодизайн», «Эколандшафт», «Цветами улыбается Рязань», «Экопикник», «Экосовет», «1000 и 1 дерево».

В Год экологии в Рязани продолжится благоустройство имеющихся зелёных зон и закладка новых скверов. Запланировано оформление разделительных полос на Московском шоссе, улицах Новосёлов и Черновицкой, разбивка клумб, газонов, посадка деревьев и кустарников на территории города Рязани. В этих и других акциях будут принимать участие воспитанники детских садов, школьники, студенты ссузов и вузов, активисты территориального общественного самоуправления, волонтёры, представители общественных организаций, сотрудники предприятий.

В вузах города будут проводиться исследовательские конференции экологической направленности, социальные опросы, мониторинговые и экспериментальные проекты.

Первым мероприятием станет официальное открытие Года экологии в Рязани, которое состоится в субботу, 4 февраля, в ЦПКиО. Начало праздника в 12.00. Рязанцев ждут праздничный концерт, конкурс кормушек, зарядка и эстафета, эковикторина, «Обжорный ряд» и фотозона. Все желающие смогут покататься на лошадях, пони, собачьей упряжке. Подробнее с программой праздника можно ознакомиться по ссылке.