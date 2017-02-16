В Генеральный план города Рязани планируется внести ряд изменений

По всем предполагаемым изменениям ранее были проведены публичные слушания, получены положительные заключения.

Общество

Предлагаемые изменения в Генплан города обсудили депутаты Рязанской городской Думы на заседании комитета по муниципальной собственности и земельным вопросам. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе представительного органа.

Так, одно из изменений коснется зонирования территории микрорайонов №8 и № 9 Дашково-Песочни. Территория расположена в нескольких функциональных зонах, предлагается скорректировать границы этих зон, не меняя площади. Это связано с подготовкой проекта планировочной структуры двух микрорайонов, где будет предусмотрено комплексное освоение территории с сохранением объектов озеленения, развитием социальной структуры и благоустройством.

Ещё один земельный участок, в отношении которого планируется внести изменения в Генплан, расположен на 191 км Окружной дороги. Функциональное зонирование территории предполагается изменить с зоны озеленения специального назначения на зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. Здесь планируется разместить площадку для хранения бесхозяйных и конфискованных вещей.

Изменения в Генплан коснутся и территории в границах улиц Славянский проспект – Голенчинская – Голенчинское шоссе – Баженова. Зону застройки многоэтажными домами на этом участке планируется заменить на общественно-жилую зону, так как на данной территории в дальнейшем предусматривается размещение спортивно-оздоровительного и культурного комплекса с подземным гаражом.

Планируется внести изменения в Генплан и в отношении территории, расположенной по адресу: Южный промузел, д. 6, стр. 36. Сейчас земельный участок находится в двух функциональных зонах: озеленения специального назначения и зоны прочих объектов транспортной инфраструктуры, что противоречит требованиям Градостроительного кодекса РФ. Предлагается перевести данную территорию в зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. В дальнейшем здесь намечено организовать работу цеха трубной прокатки.

По участку в границах улиц Октябрьской и Бронной также планируется внести изменения в Генплан. В данный момент участок находится в двух зонах: застройки многоэтажными жилыми домами и общественно-жилой. Предлагается перевести всю территорию в общественно-жилую зону. Площадка включена в муниципальную адресную программу «Развитие застроенных территорий» и изменения в Генплан должны повысить ее инвестиционную привлекательность.

Предложены изменения в Генплан по участку на ул. Зубковой, 26 Г. Объект также расположен в двух зонах: зоне застройки многоэтажными жилыми домами и зоне городских парков, скверов и бульваров. Фактически на территории расположен магазин, обеспеченный транспортной и инженерной инфраструктурой, зеленые насаждения отсутствуют. Предполагается перевести участок в одну зону – застройки многоэтажными жилыми домами.

По всем предполагаемым изменениям в Генплан ранее были проведены публичные слушания, получены положительные заключения. Вопросы будут рассмотрены на заседании Рязанской городской Думы.