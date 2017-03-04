В феврале на телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области позвонило 29 человек

Чаще всего жители области обращались на «телефон доверия» по вопросам состояния жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорог, а также нарушения противопожарных мер.

Общество

В феврале на телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области поступило 29 обращений. Соответствующие данные приводит сайт ведомства.

Обращения зарегистрированы от жителей Скопинского, Сапожковского, Сараевского, Шацкого, Шиловского, Клепиковского, Ряжского, Пителинского, Путятинского и Милославского районов, а также города Рязани.

Чаще всего жители области обращались на «телефон доверия» по вопросам состояния жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорог, а также нарушения противопожарных мер.

Все звонки на «телефон доверия», были рассмотрены, заявителям даны разъяснения, приняты меры, относящиеся к полномочиям Главного управления МЧС России по Рязанской области, по другим вопросам пожелания граждан были переданы в профильные компетентные службы и ведомства.

На номер «телефона доверия»: 8 (4912) 21-63-04 принимаются сообщения об угрозе возникновения пожара или чрезвычайной ситуации, информация о неправомерных действиях сотрудников МЧС.

Внимание! Если требуется экстренная помощь звоните с городского телефона - 01, с мобильного - 101.