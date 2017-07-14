Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/ryazan-society/v_etom_godu_v_hode_dispanserizacii_u_rjazancev_vyjavleno_bolshe_4_tysjach_sluchaev_zabolevanij/

В этом году в ходе диспансеризации у рязанцев выявлено больше 4 тысяч случаев заболеваний
За полгода 2017 году диспансеризацию прошли более 93 тысячи человек, у них впервые выявлено 4360 случаев заболеваний

Общество   39

По сообщению министерства здравоохранения Рязанской области, в 2017 году в регионе диспансеризацию в медицинских организациях прошли 93470 человека, в том числе выездными мобильными медицинскими бригадами осмотрено 5910 человека. В ходе диспансеризации впервые выявлено 4360 случаев заболеваний, среди них 1194 случаев болезней кровообращения, 1927 болезней эндокринной системы (из них - 165 случаев сахарного диабета), 114 случаев новообразований. 