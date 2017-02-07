В двух районах Рязанской области из-за морозов отменены занятия в школах

В связи с усиливающимися морозами губернатор Олег Ковалёв поручил всем службам работать в круглосуточном режиме и быть готовыми к устранению возможных аварий.

Общество

По информации рязанского управления МЧС, на территории региона ожидается сильное понижение температуры. Во вторник, 7 февраля, на заседании регионального правительства, губернатор Олег Ковалёв поручил всем службам работать в круглосуточном режиме и быть готовыми к устранению возможных аварий.

– Несмотря на то, что зимний период в этом году идёт без серьёзных происшествий, готовым надо быть к любой ситуации, особенно в период сильных морозов. Обращаю на это самое серьёзное внимание всех руководителей, – подчеркнул Ковалёв.

По словам министра образования Ольги Щетинкиной, на сегодняшний день занятия в школах отменены только в двух районах области: Ермишинском – с 1 по 9 класс и Клепиковском – с 1 по 4 класс. Ольга Щетинкина отметила, что все остальные образовательные учреждения региона проводят занятия в штатном режиме.

Губернатор поручил обратить особое внимание на те образовательные учреждения, куда детей на занятия доставляют школьные автобусы, и незамедлительно реагировать на все возможные сбои, сообщает сайт регионального правительства.

Глава региона отметил необходимость усилить работу травмпунктов области в установившихся погодных условиях. Медучреждения должны быть укомплектованы необходимыми медицинскими препаратами и расходными материалами, чтобы оказать первую помощь пациентам с обморожениями. Кроме того, при необходимости МЧС будут организованы пункты обогрева.