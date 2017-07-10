В День семьи, любви и верности в Рязани появилась семейная клумба

В высадке рассады принял участие и глава администрации Рязани Олег Булеков.

Общество

В День семьи, любви и верности, 8 июля, рязанские молодожёны, многодетные семьи и активисты ТОС заложили клумбу «Семейная». Она появилась в ЦПКиО в рамках проекта «Цветы любимому городу».

В высадке рассады принял участие и глава администрации Рязани Олег Булеков. Он поздравил всех с праздником и призвал всех беречь такие семейные ценности, как любовь и верность. Молодожены Корешковы, семейная пара Мадоновых с 56-летним стажем и многодетная семья Акимушкиных, принимавшие участие в акции, получили от администрации города праздничные подарки.

Как сообщает сайт администрации города, создание клумбы «Семейная» завершилось чаепитием с пирогами.