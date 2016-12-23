В День энергетика на Ново-Рязанской ТЭЦ наградили лучших

На торжественном мероприятии представители городской и региональной власти чествовали теплоэнергетиков.

Общество

В четверг, 22 декабря, на Ново-Рязанской ТЭЦ состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню энергетика. Награды лучшим сотрудникам вручили заместитель председателя правительства Рязанской области Владимир Трушкин, председатель комитета по бюджету и налогам областной Думы Михаил Агапкин, заместитель главы администрации Рязани Андрей Ульянов, заместитель председателя комитета по градостроительной деятельности и городскому хозяйству гордумы Игорь Яшин.

– Вы являетесь ярким бриллиантом в ожерелье энергетического комплекса Рязанского края. Мы гордимся вашим предприятием, которое смотрит в будущее. Вы помогаете делать комфортной жизнь наших граждан, обеспечиваете работу объектов социальной сферы и ЖКХ, – сказал Владимир Трушкин.

Пожелания здоровья, успехов работникам предприятия адресовал Михаил Агапкин.

– Сегодня энергетический сектор обеспечивает деятельность всех отраслей - промышленности, сельского хозяйства, формирует экономическую составляющую нашей страны, благополучие наших граждан. Ново-Рязанская ТЭЦ существенно влияет на обеспечение теплоснабжения нашего региона. Вы несёте в наши квартиры тепло и свет, – сказал депутат облдумы.

От имени администрации Рязани коллектив ТЭЦ поздравил Андрей Ульянов.

– Мы живём не только в век высоких технологий, но и повышенных требований к качеству жизни, в том числе – к коммунальным услугам. А их качество зависит от вашей работы. Нужно сказать, что качественные услуги может оказывать не просто специалист, а специалист, который любит своё дело, любит город, в котором живёт, – отметил он.

В непростой для экономики региона период крупнейшая теплоэлектроцентраль областного центра не только бесперебойно работает, но и модернизирует производственные мощности. Так, по словам председателя совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолия Шестакова, сейчас в стадии реконструкции находится турбина №4, замена которой на новую позволит улучшить теплоснабжение города и электроснабжение промышленного узла.

– Мы строим новую турбину №4, после ввода которой в эксплуатацию перейдём к реконструкции ещё одного агрегата – турбины №9, снабжающей город теплом. Это повысит качество оказываемых услуг, – сказал, поздравляя коллектив, Анатолий Шестаков.

Модернизация производства и развитие предприятия, подчеркнул председатель совета директоров ТЭЦ, были бы невозможны без поддержки властей. Сегодня работа по техническому перевооружению станции ведётся совместно с региональной и городской администрациями, отметил Анатолий Шестаков.

Почётные грамоты теплоэлектроцентрали лучшим сотрудникам вручил исполнительный директор – главный инженер Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Сергей Виноградов.