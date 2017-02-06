В четвёртом квартале 2016 года в ЦФО выявлено 8 108 фальшивых российских рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года их количество снизилось на 551 единиц.

Общество

В банковском секторе Центрального федерального округа в четвёртом квартале 2016 года выявлено 8 108 российских денежных знаков, имеющих признаки подделки. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года их количество снизилось на 551 единиц.

Как отмечает Главное управление Банка России по ЦФО, наиболее часто злоумышленники подделывают банкноты номиналом 5 тысяч рублей: в октябре-декабре прошлого года их выявлено 4 485 шт. (55,3% от общего количества обнаруженных фальшивок), что на 93 шт. больше по сравнению с третьим кварталом. Вторыми по популярности у фальшивомонетчиков остаются банкноты номиналом 1 тысяча рублей – за квартал обнаружено 3 502 поддельных банкноты такого номинала (43,2% от общего количества), их число уменьшилось на 23 единицы.

Также по сравнению с третьим кварталом 2016 года подделок номиналом 500 рублей стало на 37 единиц меньше - 93 шт. (1,2% от общего количества). Поддельных банкнот номиналом 100 рублей выявлено 17 штук, а номиналом 50 и 10 рублей – 4 и 2 шт. соответственно. В завершающем квартале прошлого года в Центральном федеральном округе также обнаружено 12 поддельных монет номиналом 5 рублей.

Помимо московского региона областями ЦФО, в которых в октябре-декабре 2016 года наиболее часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, стали Воронежская и Тверская – по 162 шт., Тульская - 140 шт., Калужская - 132 шт., Владимирская - 126 шт. и Ярославская - 118 шт.

– В Рязанской области в четвертом квартале 2016 года выявлено 89 фальшивых денежных знаков Банка России, что на 3 единицы больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. При этом по сравнению с третьим кварталом 2016 года количество изъятых поддельных банкнот снизилось на 14 единиц, – отмечает управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Маргарита Одинцова.

Количество случаев обнаружения поддельных денежных знаков иностранных государств в целом по ЦФО в четвертом квартале 2016 года составило 1 362 шт., пик выявлений пришелся на ноябрь – 779 фальшивок. Здесь традиционно лидирует доллар США - выявлено 1 335 поддельных банкнот. На втором месте находится евро, но со значительным отрывом: всего 25 выявленных подделок. Также в течение квартала были обнаружены по 1 поддельной банкноте китайского юаня и английского фунта стерлингов.

В Рязанской области в октябре-декабре 2016 года выявлено 5 поддельных банкнот номиналом 100 долларов США, что на 1 банкноту меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года.