В четверг в Рязанской области ожидается метель

На дорогах возможна гололедица.

Общество

В четверг в Рязанской области ожидается метель, сообщает сайт регионального ГУ МЧС.

5 января в регионе будет снег, ночью местами сильный. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью по области –10,–5 градусов, в Рязани –8,–6. Днём по области столбики термометра поднимутся до –6,–1, в Рязани до –4,–2 градуса.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, ночью местами порывы до 12-17 м/с.