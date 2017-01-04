http://7info.ru/news/ryazan-society/v_chetverg_v_rjazanskoj_oblasti_ozhidaetsjametel/
В четверг в Рязанской области ожидается метель
Общество 180
В четверг в Рязанской области ожидается метель
Общество 180
На дорогах возможна гололедица.
В четверг в Рязанской области ожидается метель, сообщает сайт регионального ГУ МЧС.
5 января в регионе будет снег, ночью местами сильный. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью по области –10,–5 градусов, в Рязани –8,–6. Днём по области столбики термометра поднимутся до –6,–1, в Рязани до –4,–2 градуса.
Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, ночью местами порывы до 12-17 м/с.