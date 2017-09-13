В четверг в Рязани снова будут отключать холодную воду

Отключение связано с ремонтом на водопроводе.

Общество

В четверг, 14 сентября, в Рязани снова будут проводиться ремонтные работы на водопроводе, а значит, на нескольких улицах города снова не будет холодной воды.

Так, по данным сайта администрации города, с 9.00 до 17.00 без воды придётся провести жителям ул. Октябрьский городок, д. 7, д. 28, д. 19, д. 21, д. 33, д. 33а, д. 34, д. 34а, д. 35, д. 36, д. 36а, д. 37, д. 38, д. 39, д. 40, д. 43, д. 123, ул. Гагарина, д. 9, д. 11, д. 29, д. 14, д. 14 корп. 1, д. 32 (больница им. Семашко), ул. 1-й пр-д Гагарина, д. 10, д. 12, д. 16, ул. 1-я Железнодорожная, д. 54, д. 56, д. 60, д. 60а и частный сектор, ул. Татарская, д. 7, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2, д. 7 корп. 3, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 15, д. 17, ул. Чернобаевская, д. 1а.

В домах с 59 по 73 подача холодной воды будет снижена с 9.00 до 17.00.