http://7info.ru/news/ryazan-society/v_chetverg_v_rjazani_budut_otkljuchat_holodnuju_vodu/
В четверг в Рязани будут отключать холодную воду
Общество 128
В четверг в Рязани будут отключать холодную воду
Общество 128
Отключение связано с ремонтом на водопроводе.
В четверг, 9 февраля, в связи с ремонтными работами на водопроводе в Рязани будут отключать холодную воду.
Как сообщает сайт администрации Рязани, с 9.00 до 17.00 не будет воды по следующим адресам: ул. Белякова, д. 20, д. 21, д. 32, д. 32а (супермаркет «Сорока»).