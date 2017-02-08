В четверг в Рязани будут отключать холодную воду

Отключение связано с ремонтом на водопроводе.

Общество

В четверг, 9 февраля, в связи с ремонтными работами на водопроводе в Рязани будут отключать холодную воду.

Как сообщает сайт администрации Рязани, с 9.00 до 17.00 не будет воды по следующим адресам: ул. Белякова, д. 20, д. 21, д. 32, д. 32а (супермаркет «Сорока»).