В честь убитого в Турции посла Андрея Карлова выпустили почтовую марку

Памятную марку можно приобрести на почте в Рязанской, Касимовской, Скопинской, Шацкой и Шиловской областях.

Общество

Одну из марок почтовой серии «Герои Российской Федерации» посвятили российскому дипломату, Чрезвычайному и полномочному послу в Турции Андрею Карлову, убитому в результате террористического акта в Анкаре 19 декабря 2016 года.

Памятную марку можно приобрести на почте в Рязанской, Касимовской, Скопинской, Шацкой и Шиловской областях.

КАРЛОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – выдающийся российский дипломат, Герой Российской Федерации.

Родился 4 февраля 1954 г. в Москве. С окончанием в 1976 г. МГИМО МИД СССР всю свою жизнь посвятил дипломатической службе, пройдя яркий жизненный и трудовой путь от референта-стажера Посольства СССР в Корейской Народно-Демократической Республике до главы российского дипломатического представительства в Турецкой Республике.

Работал на различных должностях в Центральном аппарате Министерства иностранных дел. Неоднократно находился в длительных загранкомандировках в КНДР, Республике Корея и Турции.

В 2001-2007 гг. – Посол Российской Федерации в КНДР.

В 2009-2013 гг. – Директор Консульского департамента, член коллегии МИД России.

С июля 2013 г. – Посол Российской Федерации в Турецкой Республике.

20 декабря 2016 г. – присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).