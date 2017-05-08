В центре Рязани снесли старый дом

Кирпичное двухэтажное здание находилось на улице Маяковского.

Общество

В воскресенье, 7 мая, в Рязани снесли старый дом, который находился на перекрёстке улиц Маяковского и Пролетарской напротив входа на Центральный рынок. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Там же опубликованы фотографии сноса здания.

Адрес снесённого строения: улица Маяковского, 75.