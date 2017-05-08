http://7info.ru/news/ryazan-society/v_centre_rjazani_snesli_staryj_dom/
В центре Рязани снесли старый дом
Общество 489
В воскресенье, 7 мая, в Рязани снесли старый дом, который находился на перекрёстке улиц Маяковского и Пролетарской напротив входа на Центральный рынок. Об этом сообщается в группе
«Новости Рязани Вконтакте».
В центре Рязани снесли старый дом
Общество 489
Кирпичное двухэтажное здание находилось на улице Маяковского.
В воскресенье, 7 мая, в Рязани снесли старый дом, который находился на перекрёстке улиц Маяковского и Пролетарской напротив входа на Центральный рынок. Об этом сообщается в группе
Там же опубликованы фотографии сноса здания.
Адрес снесённого строения: улица Маяковского, 75.