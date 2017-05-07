В центре Рязани пройдёт «Цветочный калейдоскоп»

Проект приурочат к проходящему в России Году экологии.

Общество

В субботу, 13 мая, на Театральной площади в Рязани пройдёт экологическая ярмарка «Цветочный калейдоскоп». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Проект приурочат к проходящему в России Году экологии. Принять участие в нём приглашают специализированные организации, а также всех жителей города.

Начало – в 10.00. Участников ждут викторина, различные мастер классы и много другое. «Экологический рязанский альянс» проведёт акцию по сбору макулатуры.