В центре Рязани отрепетируют «Вальс Победы»

Репетиция начнётся на площади Ленина в девять часов вечера.

Общество

В четверг, 4 мая, на площади Ленина в Рязани пройдёт репетиция «Вальса Победы». Об этом сообщается на сайте министерства молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.

9 мая после окончания праздничного парада в 12.00 на площади Ленина все желающие смогут станцевать под духовой оркестр, затем в парке у Кремля пройдёт «Бал Победы». Поучаствовать в мероприятии могут все желающие, вне зависимости от уровня танцевальной подготовки.

Репетиция пройдёт сегодня на площади Ленина с 9 часов вечера. Если вы хотите принять участие, подходите к фонтану у работающих Торговых рядов.