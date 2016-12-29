В будущем году Геральдическому совету при губернаторе Рязанской области исполнится 20 лет

Об этом напомнили на заседании Геральдического совета, которое состоялось сегодня.

Общество

Сегодня, 29 декабря, состоялось заседание Геральдического совета при губернаторе Рязанской области, где были подведены итоги работы в 2016 году и определены задачи на перспективу. В заседании приняли участие член Геральдического совета при Президенте РФ Михаил Шелковенко, руководители областных министерств, члены регионального Геральдического совета.

Заседание провёл вице-губернатор, председатель совета Сергей Филимонов, сообщает сайт регионального правительства. Он напомнил собравшимся, что в 2017 году Геральдическому совету исполнится двадцать лет, а затем обратился к достижениям уходящего года.

Значимым событием 2016 года Сергей Филимонов признал 5-ю Всероссийскую научно-практическую конференцию «Символы России: история и современность», которая прошла в Рязани в минувшем апреле.

В рамках конференции члены Геральдического совета при Президенте РФ провели открытые уроки по символике в рязанских школах. Состоялась выставка члена Геральдического совета Михаила Шелковенко, где были представлены все муниципальные символы Рязанской области, созданные на тот момент. К проведению конференции был подготовлен и издан третий выпуск «Вестника Геральдического совета при Губернаторе Рязанской области» с информацией о современной геральдике Рязанской области.

Говоря о значении геральдики как неотъемлемой части патриотического воспитания, Сергей Филимонов подчеркнул:

— Важно с детского возраста воспитывать правильное отношение к символам государства, региона, муниципалитета.

В ходе заседания речь шла о продолжении работы по созданию гербов и флагов муниципальных образований Рязанской области, единообразном подходе к использованию символики на официальных вывесках и сайтах, порядке присвоения имен знатных земляков учреждениям образования и культуры, подготовке четвёртого выпуска «Вестника Геральдического совета при Губернаторе Рязанской области».