В Академии ФСИН России завершились комплексные учения «Итог» с курсантами выпускных курсов

В ходе учений курсанты работали в игровых коллективах в роли сотрудников исправительного учреждения, учились принимать и реализовывать управленческие решения, оформлять служебные документы, организовывать взаимодействие между отделами и службами по различным аспектам служебной деятельности.

Общество

Комплексные учения «Итог» в Академии ФСИН России проходили с 11 по 18 февраля. В этом году они проводились в 30-й раз. В них было задействовано 278 курсантов выпускных курсов юридического, экономического и психологического факультетов. Впервые в учениях участвовали слушатели спецкурса, представляющие Азербайджанскую Республику. Одновременно с академией «Итог» проводился и в Псковском филиале по единому алгоритму с осуществлением промежуточного оперативного контроля хода их проведения посредством видеоконференцсвязи.

В ходе учений курсанты работали в игровых коллективах в роли сотрудников исправительного учреждения, учились принимать и реализовывать управленческие решения, оформлять служебные документы, организовывать взаимодействие между отделами и службами по различным аспектам служебной деятельности. В рамках второго этапа курсанты выезжали в ФКУ ИК-2, ИК-6 и СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области для выполнения практических заданий. В ходе 4 этапа, совершив 30-километровый пеший марш-бросок, игровые коллективы успешно провели специальную операцию по розыску и задержанию вооружённых осуждённых, совершивших побег из исправительного учреждения на базе загородного учебного центра.

Впервые в рамках учений по инициативе и непосредственной оценивающей роли помощника начальника УФСИН России по Архангельской области Василия Смыковского, прибывшего для оказания практической помощи, был проведён смотр-конкурс среди игровых коллективов по слаженному выполнению элементов боевого порядка с применением спецсредств, используемых сотрудниками ФСИН России при проведении спецопераций.

Порядок работы, учебно-методическое сопровождение и ресурсное обеспечение были высоко отмечены координатором учений – заместителем начальника управления режима и надзора ФСИН России Александром Дергачёвым.

В недельном марафоне принимали участие более 50 сотрудников академии. В качестве консультантов-наблюдателей выступали начальники исправительных колоний ряда территориальных органов УИС, которые проходили повышение квалификации на высших академических курсах академии. Кроме того, к участию в учениях привлекались силы и средства УФСИН России по Рязанской области.

Для усиления прикладной направленности в качестве экспертов по одной из вводных в штаб управления были приглашены для работы сотрудники академии, которые стояли у истоков организации учений в разные годы: профессор кафедры организации режима и надзора в УИС Михаил Громов, начальник кафедры криминологии и организации профилактики преступлений Сергей Тютиков и начальник высших академических курсов Дмитрий Харюшин.

По итогам были определены лучшие игровые коллективы и курсанты, замещающие должности сотрудников исправительных учреждений на время учений.