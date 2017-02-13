В Академии ФСИН России стартовали комплексные учения «Итог» с курсантами выпускных курсов
Общество 86
Впервые в учениях участвуют слушатели спецкурса, представляющих Азербайджанскую Республику.
В связи с началом учений в актовом зале академии был проведён общий инструктаж с профессорско-пре
Учения в этом году проводятся в 30-й раз. В них задействовано более 220 курсантов выпускных курсов юридического, экономического и психологического факультетов, из которых сформировано 8 игровых коллективов. Все они распределены по реальным практическим должностям и в течение недели будут решать служебные задачи по 7 основным и более 10 дополнительным вводным. Впервые в учениях участвуют слушатели спецкурса, представляющих Азербайджанскую Республику. Одновременно с академией «Итог» проводится и в Псковском филиале по единому алгоритму.
В процессе учений затрагиваются всевозможные аспекты деятельности исправительных учреждений, причем акцент делается на отработке действий при чрезвычайных обстоятельствах в условиях реально приближенных к экстремальным.
Участникам учений предстоит работать не только в аудиториях, но и выполнять практические задания в исправительных учреждениях Рязанской области, загородном учебном центре и объектах академии. Например, проводить оперативно-розыс
В недельном марафоне принимают участие более 50 человек из числа профессорско-пре
Руководитель учений, начальник Академии ФСИН России Александр Крымов, обращаясь к курсантам выпускных курсов, подчеркнул, что участие в учениях позволит им набраться опыта, который пригодится в дальнейшей службе и позволит легко справляться с поставленными задачами.
Подведение итогов комплексных учений состоится 18 февраля.